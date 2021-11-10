Фото: Олег Сыров / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на Волгоградском проспекте в районе метро «Кузьминки». Об этом сообщает пресс-служба московского департамента транспорта.

По данным ведомства, на месте аварии уже работают оперативные службы столицы.

Информация об обстоятельствах произошедшего и пострадавших уточняется.

— Движение по Волгоградскому проспекту в сторону центра свободно по одной полосе из четырех. Просим водителей объезжать место аварии по дублеру Волгоградского проспекта, — говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Статистика ГИБДД

По данным ГИБДД, на прошедшей неделе в столице произошло 113 ДТП, в которых девять человек погибли и 125 получили травмы различной степени тяжести. Наиболее распространенные виды ДТП — наезд на пешеходов (50 эпизодов) и столкновение транспортных средств (43).

При этом самым опасным днем с точки зрения аварийности стала среда, 3 ноября. В этот день произошло 25 аварий, два человека погибли и еще 27 пострадали.

До этого в столичной ГИБДД назвали самые опасные районы Москвы для пешеходов. Так, районами с наибольшей пешеходной аварийностью оказались Люблино и Пресненский. В них произошло по 36 аварий с пешеходами.

Далее в списке наиболее опасных для пешеходов идут районы Выхино-Жулебино и Марьино — по 32 ДТП в каждом с начала года. Третью строчку занимают районы Даниловский и Южное Бутово. В них зарегистрировано по 29 ДТП.