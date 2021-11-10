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Около двух миллионов москвичей воспользовались сервисами портала «Мой семейный центр»

Евгений Белоусов

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Около двух миллионов москвичей воспользовались сервисами портала «Мой семейный центр»
Фото: Pexels

Возможностями портала «Мой семейный центр» воспользовались около двух миллионов москвичей. Портал помогает семьям с детьми оперативно получать поддержку психологов, юристов, социальных работников и других специалистов.

Как сообщила заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Бербер, «Мой семейный центр» предоставляет большие возможности для работы с семьями в онлайн-формате, портал постоянно развивается и наполняется новыми сервисами.

— Психологи, юристы, медиаторы, специалисты по работе с семьей и социальной работе помогают московским семьям с детьми в решении вопросов различной направленности, — рассказала Бербер.

«Подростковые клубы» — один из самых популярных сервисов портала. Учитывая интересы ребенка, он помогает записать его на наиболее подходящие занятия. На данный момент сервисом пользуются более 60 тысяч подростков столицы.

А сервис «Поможем договориться мирно» предлагает медитацию как посредничество между конфликтующими сторонами, например родителем и ребенком или супругами. Услугами этого сервиса воспользовалось уже 35 тысяч семей.

Также 38 тысяч человек пользуются сервисом «Библиотека для семей», в котором собраны полезные статьи, актуальные материалы ведущих специалистов в области детской психологии и семейных отношений.

Еще один специальный сервис портала — «Интерактивные тесты-тренажеры». Он помогает родителям своевременно выявлять проблемы в семье и предотвращать их на раннем этапе. Тестирование прошли три тысячи московских семей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне, 9 ноября, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в 2022 году в Москве появятся еще четыре школы для приемных родителей. По ее словам, семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей, и поддержка приемных семей относятся к основным приоритетам правительства Москвы.

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