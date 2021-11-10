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Более 700 человек оплатили стоянку у парка Малевича через приложение «Парковки Москвы»

Ирина Игнатенко

Технологии
Более 700 человек оплатили стоянку у парка Малевича через приложение «Парковки Москвы»
Фото: Pixabay
Россия, Московская область, Одинцовский городской округ, парк Малевича Карта всех событий

Свыше 700 автомобилистов воспользовались приложением «Парковки Москвы» для оплаты автостоянки возле парка Малевича в подмосковном Одинцовском округе за три недели с момента запуска этой опции.

Стоянка около парка Малевича — первая в Московской области, участвующая в столичной системе оплаты, передает РИАМО.

— Мы рады видеть, что посетители парка пользуются нашим приложением для оплаты парковки. В будущем мы хотим подключить к системе и другие подмосковные платные парковки. Местным автомобилистам это будет удобно, так как многие их них и так пользуются приложением «Парковки Москвы» для поездок в столицу, — отметили в пресс-службе «Администратора Московского парковочного пространства».

Сотрудники пресс-службы добавили, что оплачивать парковку через приложение безопаснее в условиях пандемии, чем пользоваться общим терминалом.

В настоящее время к системе «Московского паркинга» подключены около 50 коммерческих парковок. Через приложение также можно оценить их загруженность.

До этого сообщалось, что большая часть столичных автомобилистов пользуется безналичными способами оплаты парковок. Также известно, что около 11 процентов водителей используют при оплате приложение «Парковки Москвы» — с января этот показатель вырос на 6,8 процента.

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