Американский самолет-разведчик обнаружили у границы России над Черным морем

Фото: Минобороны России

Возле российских границ 9 ноября обнаружен американский самолет-разведчикЕ-8С. Об этом в среду, 10 ноября, сообщили в Минобороны РФ.

— Девятого ноября в период с 14:15 до 19:28 над акваторией Черного моря был обнаружен самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США, — передает сообщение РИА Новости.

Отмечается, что на всем протяжении полета самолет США сопровождали российские РЛС. Разведчик вылетел с авиабазы Раммштайн в Германии и в течение 5 часов 13 минут летал над Черным морем. К границам РФ он максимально приблизился на 35 километров.

Накануне в Минобороны заявили, что военные корабли Соединенных Штатов изучают вероятный театр военных действий в акватории Черного моря во время подготовки разрешения военного конфликта в Донбассе со стороны Украины. В ведомстве уточнили, что в настоящий момент отечественный Черноморский флот контролирует действия водных судов США.

Ситуация с ВМС США в акватории Черного моря

30 октября в Черное море зашел американский эсминец типа «Арли Берк». Он был оснащен крылатыми ракетами.

15 октября американский эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу в море около Владивостока. Корабль, как уточнили в Министерстве обороны РФ, проигнорировал предупреждение военных и продолжил попытку пересечения государственной границы в Японском море. Действия экипажа эсминца, по мнению Минобороны, стали грубым нарушением международных правил.

1 ноября американский флагманский военный корабль Шестого флота Mount Whitney начал транзит в воды Черного моря для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО.