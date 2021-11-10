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Более 165 миллионов рублей задолжала работникам столичная строительная компания

Илья Ашуров

Происшествия
Более 165 миллионов рублей задолжала работникам столичная строительная компания
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Московская строительная компания ООО «ИФСК «АРКС» не выплатила зарплату 1225 работникам на общую сумму свыше 165 миллионов рублей. Об этом в среду, 10 ноября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, руководство компании не выплачивало зарплату своим сотрудникам в течение трех месяцев — с августа по октябрь 2021 года. При этом организация имела возможность осуществлять своевременные платежи. Таким образом сумма долга перед работниками превысила 165 миллионов рублей.

Потерпевшие сотрудники обратились к правоохранителям. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

— Изучается финансово-хозяйственная деятельность общества на предмет наличия иных составов преступлений в экономической сфере. Также принимаются меры к скорейшему восстановлению прав потерпевших, — заключила Иванова.

До этого сообщалось, что СК прекратил уголовное дело о неуплате налоговых обложений в особо крупных размерах в отношении предпринимателя из Красноярска Анатолия Быкова. В ведомстве отметили, что причиной отмены дела стало возмещение со стороны бизнесмена ущерба в размере более 75 миллионов рублей, что полностью покрыло сумму неуплаченных налогов, штрафов и пеней.

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