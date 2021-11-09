Уголовное дело Быкова о неуплате налогов прекратили в СК

Фото: СК РФ

Следственный комитет прекратил уголовное дело о неуплате налоговых обложений в особо крупных размерах против предпринимателя из Красноярска Анатолия Быкова. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления СК России во вторник, 9 ноября.

В ведомстве отметили, что причиной отмены дела стало возмещение со стороны бизнесмена ущерба в размере более 75 миллионов рублей, что полностью покрыло сумму неуплаченных налогов, штрафов и пеней.

— Уголовное дело в отношении Анатолия Быкова по неуплате налогов прекращено, — заявила официальный представитель регионального главка СК РФ Юлия Арбузова, передает РИА Новости.

Дело Анатолия Быкова

Бизнесмен находится под стражей с мая 2020 года. В конце января прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Быкова. Ему вменяют организацию двойного убийства.

Быков проходит по делу об организации убийства двух человек в 1994 году. СК информировал, что завершил расследование этого дела, после чего передал его в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления дела в суд.

Правоохранители сумели задержать киллеров. Их приговорили к пожизненному лишению свободы. Впоследствии организатора преступления осудили на 13 лет тюрьмы.

В сентябре 2020 года Быкову предъявили окончательное обвинение по статье 102 УК РСФСР «Организация убийства двух лиц».

Защита Быкова просила, чтобы уголовное дело в отношении бизнесмена рассматривали присяжные.

7 сентября Савеловский суд Красноярска приговорил бизнесмена Анатолия Быкова к 13 годам лишения свободы по делу о двойном убийстве, произошедшем в 1994 году. Приговор был вынесен на основании вердикта присяжных заседателей.