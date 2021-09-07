Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Суд приговорил бизнесмена Анатолия Быкова к 13 годам колонии

Михаил Алимов

Происшествия
Суд приговорил бизнесмена Анатолия Быкова к 13 годам колонии
Фото: Youtube / Красноярские новости

Савеловский суд Красноярска приговорил бизнесмена Анатолия Быкова к 13 годам лишения свободы по делу о двойном убийстве, произошедшем в 1994 году. Приговор был вынесен на основании вердикта присяжных заседателей. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщила РИА Новости представитель суда.

— Тринадцать лет в колонии, — цитирует ее агентство.

Отмечается, что сторона обвинения, ранее просившая для Быкова 14 лет и 11 месяцев лишения свободы, не будет обжаловать приговор.

Дело Анатолия Быкова

Бизнесмен находится под стражей с мая 2020 года. В конце января прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Быкова. Ему вменяют организацию двойного убийства.

Быков проходит по делу об организации убийства двух человек в 1994 году. СК информировал, что завершил расследование этого дела, после чего передал его в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления дела в суд.

Правоохранители сумели задержать киллеров. Их приговорили к пожизненному лишению свободы. Впоследствии организатора преступления осудили на 13 лет тюрьмы.

В сентябре 2020 года Быкову предъявили окончательное обвинение по статье 102 УК РСФСР «Организация убийства двух лиц».

Защита Быкова просила, чтобы уголовное дело в отношении бизнесмена рассматривали присяжные.

Читайте также:
СудыАнатолий БыковКрасноярск
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Моргенштерны тоже взрослеют

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Сентябрь — время поразмыслить о прошедшем

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Миллиардерши в России — это анекдот

Все мнения
О проекте