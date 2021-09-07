Суд приговорил бизнесмена Анатолия Быкова к 13 годам колонии

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Савеловский суд Красноярска приговорил бизнесмена Анатолия Быкова к 13 годам лишения свободы по делу о двойном убийстве, произошедшем в 1994 году. Приговор был вынесен на основании вердикта присяжных заседателей. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщила РИА Новости представитель суда.

— Тринадцать лет в колонии, — цитирует ее агентство.

Отмечается, что сторона обвинения, ранее просившая для Быкова 14 лет и 11 месяцев лишения свободы, не будет обжаловать приговор.

Дело Анатолия Быкова

Бизнесмен находится под стражей с мая 2020 года. В конце января прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Быкова. Ему вменяют организацию двойного убийства.

Быков проходит по делу об организации убийства двух человек в 1994 году. СК информировал, что завершил расследование этого дела, после чего передал его в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления дела в суд.

Правоохранители сумели задержать киллеров. Их приговорили к пожизненному лишению свободы. Впоследствии организатора преступления осудили на 13 лет тюрьмы.

В сентябре 2020 года Быкову предъявили окончательное обвинение по статье 102 УК РСФСР «Организация убийства двух лиц».

Защита Быкова просила, чтобы уголовное дело в отношении бизнесмена рассматривали присяжные.