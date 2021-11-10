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Аналитик объяснил, чем вызван рост биткоина

Ирина Игнатенко

Экономика
Аналитик объяснил, чем вызван рост биткоина
Фото: Pexels

Аналитик, создатель криптобанка Chatex Владислав Булочников объяснил, с чем связан рост курса биткоина.

По его словам, рост котировок самой известной мировой криптовалюты связан с запуском первого биржевого Фонда по торговле биткоин-фьючерсами (ETF).

— Биткоин растет после того, как в США был запущен первый биржевой фонд по торговле криптовалютами. В ближайшее время будут запущены еще два фонда, а маркетплейсы и крупнейшие торговые сети начинают принимать крипту в качестве платежа, — пояснил он в комментарии ФАН.

Он добавил, что, по разным оценкам, биткоин и эфир продолжат рост при сохранении позитивной конъюнктуры, а прогнозы, что BTC до конца года вырастет до 100 тысяч долларов, уже не кажутся фантастическими. Кроме того, инвесторы также делают ставку на увеличение стоимости эфира в следующем году до 15 тысяч долларов.

Накануне стоимость биткоина достигла в ходе торговой сессии отметки в 68 230 долларов. Цена криптовалюты обновила исторический максимум, передает «Царьград».

До этого миллиардер из США назвал преимущество криптовалют перед золотом.

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