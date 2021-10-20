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Миллиардер из США назвал преимущество криптовалют над золотом

Иван Юминов

Экономика
Миллиардер из США назвал преимущество криптовалют над золотом
Фото: Pixabay / rubns28

Криптовалюты защищают от инфляции лучше, чем золото. Об этом заявил американский миллиардер-инвестор Пол Тюдор Джонс в среду, 20 октября.

— Криптовалюты явно выигрывают в гонке против золота. Они могут быть очень хорошей страховкой от инфляции, — рассказал финансист.

Они являются более предпочтительным вариантом по сравнению с золотом, приводит слова Джонса CNBC.

20 октября биткоин в ходе торгов показал рост на 3,44 процента и достиг рекордной стоимости — 66,033 тысячи долларов.

7 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не видят повода для признания биткоина официальным денежным инструментом. Он отметил, что приравнивание криптовалюты к денежным инструментам может нанести вред финансовой и экономической системе.

Россия, по его словам, не готова к таким шагам. Песков заключил, что биткоин является квазивалютой.

20 июля аналитик Юрий Припачкин рассказал, что скоро рынок криптовалюты по объему обгонит золото. Биткоин, по его словам, представляет собой самодостаточную единицу, которой в ближайшее время ничто не угрожает.

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