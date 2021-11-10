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Юлия Пересильд рассказала, как провела первую ночь на Земле после полета в космос

Анна Михалюк

Общество
Юлия Пересильд рассказала, как провела первую ночь на Земле после полета в космос
Фото: vk/anton_astrey

Актриса Юлия Пересильд побывала на МКС в рамках съемки фильма «Вызов», где исполняет роль одной из первых покорительниц космоса. Актриса провела в невесомости 12 дней, а после вся съемочная группа вместе с космонавтами удачно приземлилась.

Она рассказала в интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой», как прошла ее первая ночь после приземления.

— Первая ночь на Земле была в профилактории. Я сама помылась, добралась до кровати, легла. И в течение ночи мне казалось, что я поднимаюсь... Потом я брала одеяло и прижимала буквально себя к кровати. Такое странное ощущение... Я стала спокойнее. Я суетливый человек, и теперь кажется, что это кануло в лету. Хочется потратить часть своей жизни на то, что будет важно. И в профессии, и в помощи людям, и в обычной жизни, — поделилась артистка.

Она рассказала, что космос, по ее мнению, — пространство для женщин, а особенно — невесомость.

— Ты чувствуешь себя феей, которая постоянно хочет танцевать. Захотел — туда полетел, захотел — сюда.

Также девушка сказала, что в условиях невесомости наносить макияж и делать обычные рутинные дела по подготовкам к съемке было в новинку: помады и пудры разлетались в разные стороны, поэтому их необходимо было постоянно после использования приклеивать скотчем к стене. Мытье волос тоже изменилось в сравнении с земной процедурой: смывать пену было возможно только при помощи влажных полотенец.

Кроме этого, артистка рассказала, что плакать в космосе не так уж и просто — слезы просто не текут.

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