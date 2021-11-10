Космонавт объяснил, почему на МКС необходимо доставлять дополнительное топливо

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Международной космической станции время от времени приходится уворачиваться от космического мусора. На это тратится топливо, которого на борту МКС ограниченное количество, поэтому его туда доставляют дополнительно. Об этом рассказал космонавт Денис Ефремов.

— МКС довольно часто совершает маневры для того, чтобы увернуться от различных объектов, летающих в космосе. Как правило — космического мусора. Чем больше его там становится, чем больше этих маневров, тем опаснее это все и сложнее, — пояснил Ефремов в комментарии «360».

По его словам, жестких правил, регламентирующих количество мусора, которые космические державы оставляют на орбите, пока нет. Он отметил, что чаще всего в качестве космического мусора фигурируют компоненты от ракет и старые спутники.

Космонавт добавил, что космического мусора становится все больше с каждым годом.

6 ноября французский астронавт Тома Песке передал командование Международной космической станцией (МКС) россиянину Антону Шкаплерову до весны 2022 года.