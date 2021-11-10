Пять подземных переходов отремонтировали в этом году в Москве

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Россия, Москва, Каширский проезд, 2с1 Карта всех событий

В этом году в Москве отремонтировали пять подземных пешеходных переходов. Об этом в среду, 10 ноября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

В ведомстве уточняют, что в переходах была заменена старая керамическая плитка на гранитную облицовку, приведены в порядок ступени лестничных сходов и напольное покрытие, обновлено инженерное оборудование, осветительные приборы, системы вентиляции и отопления. Также были отремонтированы служебные помещения переходов. Особо отмечается, что во время ремонтных работ переходы не были полностью перекрыты, часть всегда была открыта для пешеходов.

Ремонтные работы провели на переходах в Каширском проезде, 2, корпус 1; в 5-м Донском проезде 23, корпус 1; на Пролетарском проспекте, 10, корпус 1; Ленинском проспекте, 121/1, и Новочеремушкинской улице 66, корпус 1.

В пресс-службе отметили, что общая площадь отремонтированных объектов составляет почти 2,8 тысячи квадратных метров.

— Всего до конца года отремонтируем 14 подземных пешеходных переходов столицы, — говорится в сообщении.

Накануне, 9 ноября, первый пешеходный переход будущего в рамках проекта акселератора стартапов «Транспортные инновации Москвы» iCrosswalk появился в Москве.