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«Боюсь этого»: певица МакSим рассказала, будет ли прививать детей от коронавируса

Анна Михалюк

Общество
«Боюсь этого»: певица МакSим рассказала, будет ли прививать детей от коронавируса
Фото: instagram/maksimartist

Певица МакSим, которая летом тяжело переболела коронавирусом, высказала свое мнение о вакцинации детей от COVID-19.

Несмотря на то, что артистка на себе ощутила всю опасность инфекции, вакцинировать детей она не спешит.

— Признаюсь честно, я как-то не была яркой представительницей людей, которые были «за». Я нехорошо относилась к своему здоровью, но если это касалось моих детей, то любой их чих и насморк — сразу к врачам. Но я до сих пор не знаю, буду ли их прививать. Я боюсь этого, — рассказала певица в интервью для YouTube-канала «Осторожно: Собчак».

Напомним, что артистка воспитывает двух дочерей: 12-летнюю Александру и 7-летнюю Марию.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в скором времени ожидается регистрация детской вакцины от коронавируса. Исследования вакцины «Спутник V» на подростках 12-17 лет завершены и сейчас находятся на рассмотрении в федеральном Минздраве. Это такая же вакцина, что и для взрослых, но разведенная в пять раз.

Врачи отмечают, что коронавирусной инфекции в связи с мутациями подвержены не только взрослые, но и дети. В последнее время у малышей среди прочих симптомов отмечается воспаление слизистых, конъюнктивит и сыпь. Родителям не рекомендуется заниматься самолечением, а сразу обратиться за помощью к специалисту.

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