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«Хулиганские побуждения»: на востоке столицы мужчина выстрелил в незнакомца из травмата

Илья Ашуров

Происшествия
«Хулиганские побуждения»: на востоке столицы мужчина выстрелил в незнакомца из травмата
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Зелёный проспект Карта всех событий

Правоохранители задержали 35-летнего мужчину, который выстрелил в прохожего из травматического пистолета на востоке столицы. Об этом в среду, 10 ноября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, инцидент произошел вечером 8 ноября у подъезда жилого дома на Зеленом проспекте. Злоумышленник выстрелил из травмата в ранее незнакомого мужчину 1980 года рождения и скрылся в неизвестном направлении. В момент нападения потерпевший находился в холле первого этажа дома.

Пострадавшего доставили в больницу с ранением плеча. Спустя некоторое время подозреваемого в преступлении задержали.

— В настоящее время с фигурантом проводятся необходимые следственные действия, в ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, — заключила Иванова.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство из хулиганских побуждений».

До этого сообщалось, что в столичном районе Теплый Стан предприниматель стал жертвой разбойного нападения. Инцидент произошел вечером 9 ноября в подъезде жилого дома на улице Теплый Стан. На мужчину напали четверо неизвестных, как только он зашел в здание. Они несколько раз ударили его по голове тяжелым предметом, а затем похитили сумку, в которой находились 1,5 миллиона рублей.

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