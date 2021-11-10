Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Британские медики рассказали, в какое время лучше ложиться спать

Ирина Игнатенко

Общество
Британские медики рассказали, в какое время лучше ложиться спать
Фото: Unsplash

Британские ученые провели исследование и выяснили, что если ложиться спать во временном промежутке между 22:00 и 23:00, то можно значительно снизить риск заболеваний сердца.

В исследовании участвовали 88 000 человек. В течение шести лет специалисты задавали им вопросы о времени и качестве сна, а также возникновении заболеваний. В результате те, кто отправлялся спать между 22:00 и 23:00, показывали оптимальные результаты.

Автор научной работы доктор Девид Пленс добавил, что слишком ранний или чересчур поздний отбой может нарушить биологические часы человека, что негативно сказывается на его сердечно-сосудистой системе, передает «МИР 24».

По его словам, самое рискованноедля организма время отбоя – после полуночи.

— Данный сон снижает вероятность увидеть утренний свет, который «обновляет» биологические часы, — пояснил специалист.

До этого группа ученых из больницы Лозаннского университета опровергла теорию о том, что при медленных волнах активности головного мозга человек погружен в глубокий сон.

Источник: mir24.tv

Читайте также:
времяУченыеправильный сон
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Удовольствий полная корзина

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Высокая цена потепления

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Черном море — «черные дыры»

Юлий Гусман
Юлий Гусман

Пусть расцветают сто цветов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Все мнения
О проекте