Британские медики рассказали, в какое время лучше ложиться спать

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Британские ученые провели исследование и выяснили, что если ложиться спать во временном промежутке между 22:00 и 23:00, то можно значительно снизить риск заболеваний сердца.

В исследовании участвовали 88 000 человек. В течение шести лет специалисты задавали им вопросы о времени и качестве сна, а также возникновении заболеваний. В результате те, кто отправлялся спать между 22:00 и 23:00, показывали оптимальные результаты.

Автор научной работы доктор Девид Пленс добавил, что слишком ранний или чересчур поздний отбой может нарушить биологические часы человека, что негативно сказывается на его сердечно-сосудистой системе, передает «МИР 24».

По его словам, самое рискованноедля организма время отбоя – после полуночи.

— Данный сон снижает вероятность увидеть утренний свет, который «обновляет» биологические часы, — пояснил специалист.

До этого группа ученых из больницы Лозаннского университета опровергла теорию о том, что при медленных волнах активности головного мозга человек погружен в глубокий сон.

Источник: mir24.tv