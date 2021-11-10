Велосипед стоимостью 200 тысяч рублей похитили в центре Москвы

Фото: Пресс-служба МВД

Россия, Москва, улица Земляной Вал Карта всех событий

Московская полиция задержала 47-летнего мужчину, который подозревается в краже дорогостоящего велосипеда. Об этом в среду, 10 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного УВД по ЦАО.

По данным ведомства, подозреваемый зашел в подъезд жилого дома на улице Земляной Вал, откуда похитил принадлежащий 32-летнему москвичу велосипед. После этого похититель скрылся.

Потерпевший обратился в полицию. По его словам, велосипед стоит 200 тысяч рублей.

Спустя некоторое время подозреваемого задержали.

— Им оказался 47-летний приезжий мужчина. Похищенный велосипед злоумышленник сдал в ломбард, откуда он был изъят в качестве вещественного доказательства, — рассказали в ведомстве.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража».

10 ноября стало известно, что наручные часы за 7,5 тысячи евро украли из квартиры московского бизнесмена. Он рассказал, что отсутствовал дома около недели, а когда вернулся — обнаружил, что с его тумбочки пропали швейцарские часы стоимостью 7,5 тысячи евро. Кроме того, из квартиры также исчезли его банковские карты. Во время осмотра места предполагаемого преступления полицейские не обнаружили следов взлома дверей и окон.