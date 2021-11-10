Фигуранты дела о мошенничестве почти на три миллиарда рублей предстанут перед судом

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении пяти жителей столичного региона, которые обвиняются в мошенничестве на крупную сумму денег. Об этом в среду, 10 ноября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, обвиняемые входили в организованную группу, которая состояла из бизнесменов и сотрудников налогового органа. Они искусственно завысили стоимость экспортного товара — ферроникеля и ферротитана, чтобы получить повышенные налоговые вычеты. Таким образом, оформляя фиктивные сделки и подделывая документы, злоумышленники незаконно возместили из госбюджета налог на добавочную стоимость (НДС) на сумму свыше 2,9 миллиарда рублей.

В какой-то момент правоохранители выявили преступную схему и задержали подозреваемых. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере».

— Уголовное дело направлено в Тушинский районный суд для рассмотрения по существу, — заключила Нефедова.

До этого сообщалось о сотрудниках частной юридической фирмы, которые обворовывали своих клиентов, обещая им помощь. В рекламе своей конторы они использовали символику органов власти, надеясь таким образом убедить клиентов в своей благонадежности. После того как клиенты переводили деньги, злоумышленники переставали выходить на связь. Спустя некоторое время правоохранители выявили преступную схему и задержали ее участников. Выяснилось, что никто из них не имел юридического образования. От рук лжеюристов пострадали более 100 человек.