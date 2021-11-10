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Онищенко назвал самую опасную зону риска для заражения коронавирусом

Михаил Алимов

Общество
Онищенко назвал самую опасную зону риска для заражения коронавирусом
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Самолет является наиболее опасной зоной для риска заражения коронавирусом. Об этом в среду, 10 ноября, доктор медицинских наук, сказал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

— Самой опасной зоной риска является самолет. Что такое самолет? Это замкнутая капсула, в которой воздухообмен обеспечивают фильтры. Туда набиваются 200 человек, все здоровы, даже температуру им померили, — рассказал он ТАСС.

Но в процессе полета идет воздухообмен между пассажирами. Воздух не обеззараживают, и если хотя бы один из летевших заболел, то он обеспечит порцию вируса каждому, кто летит вместе с ним.

По мнению специалиста, наличие QR-кодов для посадки на самолет и покупки авиабилетов нужно и должно быть введено по всей России.

8 ноября стало известно, что РЖД могут ввести систему обязательных QR-кодов для пассажиров поездов. Предполагается, что «в соответствии с планируемым решением правительства России об обязательной проверке перевозчиком QR-кода пассажира о вакцинации» на все устройства контроля электронных билетов нужно установить специальное программное обеспечение, а проводникам выдать инструкции. Однако официального комментария от РЖД пока не поступало.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ввод QR-кодов о вакцинации от коронавируса или о перенесенном заболевании для проезда в общественном транспорте, в том числе воздушном и железнодорожном, не обсуждали в администрации президента РФ. Он подчеркнул, что комплекс необходимых ограничительных мер утверждает оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Решение не продлевать в Москве нерабочие дни является правильным, поскольку официальные выходные никак не способствуют снижению уровня заболеваемости коронавирусом в столице. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал доктор медицинских наук, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его мнению, более эффективно бороться с пандемией поможет введение дополнительных ограничений. Москвичи при этом должны научиться соблюдать эти антиковидные меры, иначе «сидеть по домам придется до Нового года»:

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