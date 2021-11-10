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Врач предупредил об опасном для кишечника токсине, содержащемся в авокадо

Лала Манушакян

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Еда
Общество
Врач предупредил об опасном для кишечника токсине, содержащемся в авокадо
Фото: pixabay.com/ru

Врач-невролог Игорь Мацокин рассказал, что в кожуре и косточке авокадо содержится опасный токсин персин, который пагубно влияет на кишечник.

— Самая большая концентрация персина — в косточке, но он есть также в коре растения и кожуре плода, — предупреждает специалист.

Мацокин утверждает, что такой токсин не доводит организм человека до экстренного состояния, однако может вызвать токсическое поражение кишечника.

— Может вызвать и сильную аллергическую реакцию — по типу крапивницы, — сообщает врач Газете.ru.

Специалист также отметил, что мякоть авокадо сдержит в себе большое количество полезных веществ.

— К примеру, карнитин, фолиевая кислота, биотин применяются в комплексной терапии таких состояний, как деменция (в том числе и при болезни Альцгеймера), невралгия, парестезия, полиневрит, повышенная умственная утомляемость и задержка психического развития у детей, — поясняет Игорь Мацокин.

Однако для лечения таких заболеваний, по мнению врача, авокадо использовать не стоит.

Ранее эндокринолог и диетолог Алена Барредо рассказала, как авокадо может помочь справиться со стрессом.

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