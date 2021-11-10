Более 80 процентов коек для больных коронавирусом занято в России

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На сегодняшний день в стране занято 82,8 процента коек для больных коронавирусом. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в среду, 10 ноября.

— На сегодняшний день в Российской Федерации развернуто 301,5 тысячи ковидных коек, из которых системой подачи кислорода оснащена 201 тысяча. Наутро вчерашнего дня в целом по стране было занято 82,8 процента коек, — рассказала представитель правительства.

Занятость коек выше среднего показателя по стране зафиксирована в 41 регионе, уточнила она. Напряженность в медицинской системе полностью зависит от поведения россиян и приверженности профилактическим мероприятиям, приводит слова Голиковой РИА Новости.

10 ноября Голикова рассказала, что высокое выявление заболеваемости COVID-19 в стране связано с увеличением кратности тестирования. Норматив составлял 200 человек на 100 тысяч населения, а за последнюю неделю его довели до 367 человек на 100 тысяч, заключила она.

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За последние сутки в России выявили 38 058 новых случаев коронавируса. При этом у 8,4 процента не обнаружено клинических проявлений вируса.

Всего за время пандемии COVID-19 в стране зафиксировали 8 911 713 случаев заболевания. Полностью выздоровел 7 654 161 пациент, летальных исходов зафиксировано 250 454.