Жители столицы выберут план благоустройства Битцевского леса

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, природно-исторический парк Битцевский лес Карта всех событий

Голосование о сохранении, защите и комплексном благоустройстве Битцевского леса в Москве стартовало на портале «Активный гражданин». Неравнодушные горожане ответят на шесть вопросов и решат, как преобразится в будущем парковая зона.

Например, жители столицы расскажут, поддерживают ли они план сохранения и совершенствования экологической системы леса. В рамках таких работ предусмотрено создание комфортной и доступной зоны отдыха и экоинфраструктуры. Участники голосования смогут высказать свое мнение и предложить собственные идеи реконструкции.

Также активных граждан спросят о создании заповедных и охранных зон и экологического кольца рекреационных центров, которые планируется благоустроить. Кроме того, москвичи выскажутся по поводу установки спортивных и детских площадок и разработки сети тропинок и экомаршрутов.

Помимо этого, горожане расскажут о своем отношении к возведению спортивных кластеров в столичных районах Чертаново Северное и Чертаново Центральное. Специалисты планируют обустроить здесь скейт-парк и памп-трек, городскую экоферму с оранжереей, визит-центром и фуд-кортом.

В Ясеневе и Чертанове Южном жители проголосуют за создание экологической связи между районами через Ясеневскую аллею или против такой инициативы.

— Последний вопрос посвящен созданию кольцевого спортивно-оздоровительного маршрута, который соединит все локальные рекреационные центры и точки притяжения леса, — заключили на официальном сайте мэра Москвы.

До этого стало известно, что жители столицы смогут выбрать лучший отреставрированный объект культурного наследия на голосовании в проекте «Активный гражданин».