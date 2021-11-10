Строительство поликлиники в Домодедове ведется с опережением графика

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Строительство поликлиники для детей и взрослых в микрорайоне Южный городского округа Домодедово продолжается в настоящее время, на данный момент объект готов на 15 процентов.Работы по строительству ведутся в рамках национального проекта «Здравоохранение» и должны завершиться в 2022 году.

— Над возведением поликлиники трудятся более 100 человек, общая готовность объекта – 15 процентов. Выполняются монолитные работы на уровне четвертого и технического этажей, ведется устройство наружных инженерных сетей. Работы идут с опережением графика, – рассказал глава министерства строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Он отметил, строительство новой поликлиники решит острейшую проблему по медицинскому обеспечению жителей микрорайона. Им будут оказывать полный спектр услуг медицинской помощи. Помимо взрослого и детского терапевтических отделений, в поликлинике будут созданы отделение восстановительного лечения, дневной стационар, экспресс-лаборатории, кабинеты узких специалистов, передает «Радио 1».

Общая площадь нового медицинского учреждения составит 9,6 тысячи квадратных метров. Специалисты смогут принимать до 400 посетителей в смену. Помимо этого, здание адаптируют для людей с ограниченными возможностями здоровья и родителей с колясками.

Ранее сообщалось, что поликлиника для детей и взрослых появится в Свиблове.