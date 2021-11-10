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Более 5,6 миллиарда рублей будет выделено на реализацию программы «Культура Подмосковья»

Ирина Игнатенко

Общество
Более 5,6 миллиарда рублей будет выделено на реализацию программы «Культура Подмосковья»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

На реализацию государственной программы «Культура Подмосковья» в 2022 году в бюджет Московской области заложено финансирование в размере более 5,6 миллиарда рублей. Это на 800 млн рублей больше, чем в текущем году, сообщает издание «Вести Подмосковья».

— Я поддерживаю мнение экспертов, которые говорят, что 1 рубль, вложенный в культуру, дает мультипликационный эффект в 5-10 рублей. В Подмосковье сегодня реализуется целый ряд интереснейших культурных проектов, — отметил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Сообщается, что особенное внимание планируется уделить развитию музейного дела. На оснащение музеев региона цифровыми гидами, новыми техническими возможностями и увеличения количества выставочных проектов планируется потратить более 1,2 миллиарда рублей.

Более 1,3 миллиарда рублей выделено в бюджете на развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии.

Также продолжатся в новом году ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия Подмосковья. В частности, на таких важных, как историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина в Больших Вяземах, Зарайский Кремль и историко-художественный музей в Серпухове.

Ранее стало известно, что более 150 миллиардов рублей выделят на развитие сферы образования в Подмосковье.

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