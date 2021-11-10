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Вирусологи оценили обнаружение блокирующего COVID-19 вещества в черном перце

Ирина Игнатенко

Общество
Вирусологи оценили обнаружение блокирующего COVID-19 вещества в черном перце
/ Фото: pixabay.com

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн и профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский прокомментировали сообщение о том, что некоторые природные алкалоиды (в частности, содержащийся в черном перце пиперин) блокируют способность COVID-19 заражать клетки.

Анатолий Альтштейн отметил, что можно только приветствовать подобные открытия, но необходимо провести ряд дополнительных испытаний.

— Что касается вопроса о том, можно ли реализовать вот такую находку ученых в реальной борьбе, то это нуждается, конечно, в дальнейшей работе и в тщательной проверке с применением сначала на животных моделях, а потом на больных людях, — пояснил он в комментарии RT.

Алексей Аграновский поддержал мнение коллеги. Он подчеркнул, что необходимо провести испытания и опубликовать результаты в рецензируемом журнале.

Ранее ученые выяснили, что некоторые природные алкалоиды (в частности, содержащийся в черном перце пиперин) блокируют способность коронавируса заражать клетки. Как отмечают ученые, пиперин изменяет свойства вирусной липидной оболочки. В результате она теряет способность сливаться с мембранами клеток человека, передает «Царьград».

До этого вирусолог рассказал, продолжит ли эволюционировать коронавирус.

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