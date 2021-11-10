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Путин обсудит на саммите АТЭС восстановление стран после COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Политика
Путин обсудит на саммите АТЭС восстановление стран после COVID-19
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин 12 ноября примет участие в саммите АТЭС, где обсудит вопросы восстановления экономик стран региона после пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 10 ноября.

— В ходе саммита планируется обсудить вопросы постпандемийного восстановления экономик стран региона, а также определить ключевые направления работы АТЭС на период до 2040 года, — говорится в сообщении.

Саммит пройдет в режиме видеоконференции под председательством Новой Зеландии, отмечается на сайте Кремля.

10 ноября председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия может ввести более строгие ограничительные меры в ряде регионов из-за коронавируса. Этот вопрос, по ее словам, уже обсуждался в Совбезе.

Новые меры возможны и на федеральном уровне, уточнила она. Данная тема, как заверила Матвиенко, находится на контроле у президента, правительства и Федерального собрания.

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За последние сутки в России выявили 38 058 новых случаев коронавируса. При этом у 8,4 процента граждан не обнаружено клинических проявлений вируса.

Всего за время пандемии COVID-19 в стране зафиксировали 8 911 713 случаев заболевания. Полностью выздоровел 7 654 161 пациент, летальных исходов зафиксировано 250 454.

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