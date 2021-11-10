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Метрополитен Москвы выиграл премию «Транспортная безопасность России — 2021»

Виктория Сикерина

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Метрополитен Москвы выиграл премию «Транспортная безопасность России — 2021»
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Победителем национальной премии «Транспортная безопасность России — 2021» стал Московский метрополитен. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 10 ноября.

В ведомстве уточнили, что торжественная церемония вручения наград состоялась в рамках конференции «Формула транспортной безопасности. Закон. Знание. Практика».

— В мосметро работает собственная служба безопасности. Она уже признавалась лучшим специализированным подразделением в 2019 году по версии премии «Транспортная безопасность России», — напомнили в пресс-службе.

Заместитель мэра Москвы и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов добавил, что специалисты в последние годы ставят акцент на безопасности пассажиров в общественном транспорте. Соответствующее распоряжение дал мэр столицы Сергей Собянин.

— Помимо настоящих профессионалов, которые работают в нашей службе безопасности, у нас есть и самое современное техническое оснащение: система распознавания лиц, благодаря которой с сентября 2020 года удалось задержать более 2500 человек, находящихся в розыске, — заключил заммэра.

В субботу, 6 ноября, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что почти 60 километров новых линий и 25 станций Московского метрополитена построят к 2025 году.

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