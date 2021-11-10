Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт объяснил, почему люди не хотят оформлять больничный

Анна Михалюк

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт объяснил, почему люди не хотят оформлять больничный
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Почти половина россиян, по данным опроса, боятся оформлять больничные листы из-за потери дохода. Ряд опрошенных рассказали, что боятся уходить на больничный из-за возможных проблем с руководством. Также среди причин нежелания обращаться в поликлинику — длинные очереди и страх заражения в больнице.

Анастасия Комарова, маркетолог и предприниматель, основатель маркетингового агентства в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказала о том, почему люди не открывают больничные листы и как рассчитывается больничный.

Почему люди не хотят оформлять больничный

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

— У моих сотрудников нет страха, что если они уйдут сегодня на больничный, то завтра их руководитель заметит, что и без них работа идет прекрасно, и их уволят. Многие работодатели пытаются сэкономить на зарплатном фонде и платят зарплату «в серую»,и если сотрудник уходит на больничный, то максимум, на что он может рассчитывать – это на компенсацию «белой» части, — объяснила Анастасия Комарова.

Она напомнила, что в зависимости от трудового стажа и других факторов оплачивается от 40 до 100 % от заработной платы, при этом если работодатель ценит сотрудника, может ему доплатить на свое усмотрение.

— В любом случае, результат работы предприятия не должен страдать от того, что человек ушел на больничный. Но и сотрудник не должен гробить свое здоровье и заражать других, чтобы предприятие приносило результат. Если он понимает, что заболевает, у него должна быть инструкция: либо идет к руководителю и сообщает о болезни, либо договаривается о возможностях работать и лечиться дома, — сказала эксперт.

Эксперты объяснили москвичам, как можно оформить больничный лист, находясь на домашнем режиме.

Читайте также:
больничныеоформление больничного
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Удовольствий полная корзина

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Высокая цена потепления

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Черном море — «черные дыры»

Юлий Гусман
Юлий Гусман

Пусть расцветают сто цветов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Все мнения
О проекте