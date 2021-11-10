Эксперт объяснил, почему люди не хотят оформлять больничный

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Почти половина россиян, по данным опроса, боятся оформлять больничные листы из-за потери дохода. Ряд опрошенных рассказали, что боятся уходить на больничный из-за возможных проблем с руководством. Также среди причин нежелания обращаться в поликлинику — длинные очереди и страх заражения в больнице.

Анастасия Комарова, маркетолог и предприниматель, основатель маркетингового агентства в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказала о том, почему люди не открывают больничные листы и как рассчитывается больничный.

Почему люди не хотят оформлять больничный

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

— У моих сотрудников нет страха, что если они уйдут сегодня на больничный, то завтра их руководитель заметит, что и без них работа идет прекрасно, и их уволят. Многие работодатели пытаются сэкономить на зарплатном фонде и платят зарплату «в серую»,и если сотрудник уходит на больничный, то максимум, на что он может рассчитывать – это на компенсацию «белой» части, — объяснила Анастасия Комарова.

Она напомнила, что в зависимости от трудового стажа и других факторов оплачивается от 40 до 100 % от заработной платы, при этом если работодатель ценит сотрудника, может ему доплатить на свое усмотрение.

— В любом случае, результат работы предприятия не должен страдать от того, что человек ушел на больничный. Но и сотрудник не должен гробить свое здоровье и заражать других, чтобы предприятие приносило результат. Если он понимает, что заболевает, у него должна быть инструкция: либо идет к руководителю и сообщает о болезни, либо договаривается о возможностях работать и лечиться дома, — сказала эксперт.

Эксперты объяснили москвичам, как можно оформить больничный лист, находясь на домашнем режиме.