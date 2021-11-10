Частная компания из Люберец задолжала работникам более восьми миллионов рублей

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Россия, Московская область, Люберцы Карта всех событий

В Люберцах местная частная компания не платила зарплату работникам в течение девяти месяцев. Об этом в среду, 10 ноября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По ее словам, фирма занимается производством и продажей рыбной продукции. Ее руководители не платили зарплату десяти сотрудникам с ноября 2020 по июль 2021 года. Таким образом за указанное время у компании накопился долг перед работниками на сумму свыше восьми миллионов рублей.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ («Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев» — прим. «ВМ»), — заключила Врадий.

До этого сообщалось, что московская строительная компания ООО «ИФСК «АРКС» не выплатила зарплату 1225 работникам на общую сумму свыше 165 миллионов рублей. Руководство этой компании не выплачивало зарплату своим сотрудникам в течение трех месяцев — с августа по октябрь 2021 года. При этом организация имела возможность осуществлять своевременные платежи.