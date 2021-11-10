Количество пользователей мобильного приложения «Метро Москвы»‎ достигло шести миллионов

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Число пользователей мобильного приложения «Метро Москвы»‎ достигло отметку в шесть миллионов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 10 ноября.

В ведомстве отметили, что в скором времени с помощью приложения можно будет использовать виртуальную карту оплаты проезда «Тройка», покупать билеты на пригородный общественный транспорт и оплачивать парковку автомобиля.

«Метро Москвы»‎ разработали в 2017 года. С помощью приложения пассажиры могут быстро и качество строить маршруты, пополнять баланс «Тройки» и выполнять другие различные задачи.

— У него есть ряд уникальных функций: оценка загруженности вагонов — работает максимально точно; фильтры на схеме метро: можно узнать, где есть лифт, кофе, цветы, WC и многое другое — всего 17 фильтров; бот Александра мгновенно ответит на вопросы о метро, Московском центральном кольце (МЦК), Московских центральных диаметрах (МЦД) и трамваях, — заключили в департаменте.

До этого стало известно, что мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО» от единой цифровой платформы здравоохранения вошло в пятерку лидеров международной премии eHealthcare Leadership Awards. Российскую разработку признали лучшим платформенно-ориентированным приложением.