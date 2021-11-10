Курс биткоина впервые в истории достиг 69 тысяч долларов

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Стоимость биткоина достигла рекордного значения, криптовалюта торгуется на отметке 69 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные Binance в среду, 10 ноября.

По состоянию 17:42 по московскому времени биткоин стоил 68,32 тысячи долларов. Минутами ранее он достиг исторического максимума в 69 тысяч долларов, отмечается на сайте Binance.

10 ноября аналитик Владислав Булочников объяснил, с чем связан рост курса биткоина. По его словам, рост котировок самой известной мировой криптовалюты связан с запуском первого биржевого Фонда по торговле биткоин-фьючерсами (ETF).

В ближайшее время будут запущены еще два фонда, а маркетплейсы и крупнейшие торговые сети начинают принимать крипту в качестве платежа, уточнил он. Эксперт добавил, что, по разным оценкам, биткоин и эфир продолжат рост при сохранении позитивной конъюнктуры, а прогнозы, что биткоин до конца года вырастет до 100 тысяч долларов, уже не кажутся фантастическими. Кроме того, инвесторы также делают ставку на увеличение стоимости эфира в следующем году до 15 тысяч долларов.