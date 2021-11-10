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«Ваши проблемы»: Карпин рассказал о «точке» в отношениях с Дзюбой

Иван Юминов

Спорт
«Ваши проблемы»: Карпин рассказал о «точке» в отношениях с Дзюбой
Фото: Twitter / TeamRussia

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что поставил точку в отношениях с игроком «Зенита» Артемом Дзюбой.

— Поставлена ли точка с Дзюбой? Я поставил точку, — рассказал наставник.

Журналисты, по его словам, могут спрашивать об этом или же нет.

— Это ваши проблемы, — приводит слова Карпина РИА Новости.

21 сентября Дзюба отказался играть за сборную России из-за того, что находится в неподходящей форме. Спортсмен пояснил, что пришел к данному решению после длительных размышлений.

1 ноября Карпин объявил состав команды на решающие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года. Окончательный состав включает в себя 29 футболистов, среди которых четыре вратаря, девять защитников, 13 полузащитников и три нападающих.

Среди вызванных нападающих — Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), а также Иван Сергеев («Крылья Советов»). Среди вратарей — Маринато Гилерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Буде-Глимт»), Илья Лантратов («Химки»).

Команда обеспечила себе как минимум второе место и участие в плей-офф. Сборная России имеет в своем активе 19 очков после восьми игр.

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