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Лихач снес ограждение у взлетной полосы столичного аэропорта Внуково

Виктория Сикерина

Происшествия
Лихач снес ограждение у взлетной полосы столичного аэропорта Внуково
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. ТуполеваКарта всех событий

Водитель снес забор вокруг взлетной полосы аэропорта Внуково в столице и заехал на территорию режимного объекта. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных городских службах в среду, 10 ноября.

По его словам, лихачу удалось пробить ограждение из металла с проволокой. До начала полосы для взлета воздушных судов осталось около 300 метров после остановки машины.

— Сейчас полицейские выясняют, был мужчина пьян или не справился с управлением, — отметил источник.

Недалеко от аэропорта Внуково на Киевском шоссе произошла еще одна дорожная авария в среду, 10 ноября. Несколько машин врезались друг в друга на 34-м километре магистрали.

Столкновение авто случилось около деревни Большое Покровское в районе владения №7. В настоящий момент транспортное движение в сторону центра столицы затруднено из-за ДТП.

До этого в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы заявили, что на четырех крупных улицах в центре столицы будет снижена максимально разрешенная скорость до 50 километров в час.

Изменения предусмотрены на Бульварном кольце, Цветном бульваре, Остоженке, Маросейке и на других прилегающих улицах.

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