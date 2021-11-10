Розыгрыш еще двух квартир прошел в Москве среди вакцинировавшихся горожан

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Еще две квартиры в столице разыграли среди ех жителей, которые сделали прививку против коронавирусной инфекции, в рамках реализации акции «Вакцина — твой ключ к здоровью!». Победителей объявили в прямом эфире телеканала «Москва 24» в среду, 10 ноября.

В этот раз жилые помещения выиграли Наталья Николаевна и Вафа Фикретовна. Их имена озвучила фигуристка и двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая.

Уточняется, что почти 134 тысячи москвичей приняли участие в розыгрыше в этот раз. Они вакцинировались в период с 1 по 7 ноября.

Акция «Вакцина — твой ключ к здоровью!» представляет собой продолжение стимулирующих мер, благодаря которым большее число москвичей решается на вакцинацию. Принять участие в проекте могут граждане старше 18 лет, у которых есть полис ОМС. При этом в пункте вакцинации нужно не забыть дать согласие на участие в розыгрыше на имущество.

Жилье будут разыгрывать до 24 ноября 2021 года. Первые квартиры в Москве разыграли среди вакцинированных от коронавируса 27 октября. Тогда участие в акции приняли 138 999 человек.