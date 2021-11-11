Instagram начнет оповещать о необходимости перерыва при просмотре ленты

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В социальной сети Instagram может появиться инструмент, который будет уведомлять пользователя о том, что необходимо отдохнуть от просмотра ленты. На данный момент соцсеть проводит тестирование данного нововведения. Об этом в среду, 10 ноября, заявил глава сервиса Адам Моссери.

Новая функция получит название Take a break, словосочетание переводится с английского, как «сделай перерыв».

— Эта опция позволит вам получать в приложении напоминания о необходимости перерыва по истечении выбранного вами времени, — написал Моссери в своем Twitter.

Testing “Take a Break” 🧑‍🔬



We started testing a new feature called “Take a Break” this week. This opt-in control enables you to receive break reminders in-app after a duration of your choosing.



I’m excited to dig into the results & hopefully launch this sometime in December. ✌🏼 pic.twitter.com/WdSTjL6ZdH — Adam Mosseri 😷 (@mosseri) November 10, 2021

Если тестирование пройдет успешно, то пользователи получат эту функцию уже в предстоящем декабре. Отмечается, что пока такая возможность доступна лишь некоторым пользователям.

В октябре в социальной сети Instagram стало возможно загрузить фото и видео не только через телефон, но и через браузер на компьютере. Возможность загрузки контента ранее была доступна только с мобильных устройств. Браузер на компьютере подразумевал лишь просмотр и оценивание публикаций.