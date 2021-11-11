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Instagram начнет оповещать о необходимости перерыва при просмотре ленты

Виктория Храменкова

Технологии
Instagram начнет оповещать о необходимости перерыва при просмотре ленты
Фото: pixabay

В социальной сети Instagram может появиться инструмент, который будет уведомлять пользователя о том, что необходимо отдохнуть от просмотра ленты. На данный момент соцсеть проводит тестирование данного нововведения. Об этом в среду, 10 ноября, заявил глава сервиса Адам Моссери.

Новая функция получит название Take a break, словосочетание переводится с английского, как «сделай перерыв».

— Эта опция позволит вам получать в приложении напоминания о необходимости перерыва по истечении выбранного вами времени, — написал Моссери в своем Twitter.

Если тестирование пройдет успешно, то пользователи получат эту функцию уже в предстоящем декабре. Отмечается, что пока такая возможность доступна лишь некоторым пользователям.

В октябре в социальной сети Instagram стало возможно загрузить фото и видео не только через телефон, но и через браузер на компьютере. Возможность загрузки контента ранее была доступна только с мобильных устройств. Браузер на компьютере подразумевал лишь просмотр и оценивание публикаций.

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