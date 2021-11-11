Названы самые снежные регионы России

Снег в Москве / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Самые снежные зимы среди российских регионов зафиксированы в Челябинске, Перми и Нижнем Новгороде. Об этом говорится в исследовании сервиса «Яндекс.Погода».

Специалисты вели измерения в течение последних десяти лет. Средняя толщина снежного покрова в Челябинске составляет 181 сантиметр, в Перми — 143 сантиметра, а в Нижнем Новгороде он составляет 126 сантиметров.

Самыми малоснежными регионами стали Ростов-на-Дону (46 сантиметров), Волгоград (66 сантиметров) и Санкт-Петербург (86 сантиметров).

Также известно, жители каких регионов раньше всех видят первый снег.

— Раньше всех, обычно примерно во второй половине сентября, первый снег видят жители Челябинска, Екатеринбурга, Омска и Красноярска. Позже всего, в ноябре, первый снег выпадает в Волгограде и Ростове-на-Дону, — передает результаты исследования РИА Новости.

Рекорд по толщине выпавшего снежного покрова принадлежит Челябинску — в зимний сезон 2013/2014 годов там выпало 240 сантиметров снега, а самый снежный день зафиксировали в южном городе — 11 декабря 2013 года в Волгограде выпал 31 сантиметр.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что с воскресенья, 14 ноября, в столицу придут «легкие зимние морозцы». Днем может похолодать до минус пяти градусов, а ночью температура воздуха будет составлять семь градусов мороза. Кроме того, он отметил, что до субботы включительно дневные температуры будут положительными. После этого днем и ночью столбики термометров будут держаться на отметке ниже нуля.