Россия 11 ноября сыграет с Кипром и может обеспечить досрочный выход на ЧМ

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В четверг, 11 ноября, состоится матч отборочного турнира на чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2022 году в Катаре. Сборная России сыграет с Кипром и при нескольких условиях способна уже в этот день обеспечить себе путевку на мундиаль.

Отечественная команда с 19 очками в копилке лидирует в группе H и на два балла опережает Хорватию. Если в предстоящем матче Россия обыгрывает Кипр, а хорваты в своем матче, который пройдет в этот же день, не победят Мальту, то последующая очная встреча между этими командами уже не скажется на результате, а сборная РФ без стыковых матчей попадет на турнир.

Встреча между Россией и Кипром состоится в Санкт-Петербурге со зрителями, пускать на трибуны их будут только с действующим QR-кодом. Матч начнется в 20:00. Посмотреть его можно на телеканалах «Россия 1» и «Матч Премьер».

Матч между Россией и Хорватией состоится в Сплите 14 ноября.

8 ноября пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что защитник «Рубина» Илья Самошников и полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не помогут сборной в предстоящих матчах. Как сообщили в ведомстве, футболисты не смогут принять участие в матчах сборной по медицинским показаниям. Захарян ранее получил мышечную травму в матче с «Крыльями Советов» (0:1) в 10-м туре «Тинькофф» РПЛ. Самошников в матче 10-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Нижним Новгородом» получил травму голеностопа.