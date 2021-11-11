В 2021 году товарооборот Москвы и стран БРИКС вырос почти на 30 процентов

VI Конференция по конкуренциипод эгидой БРИКС 2019. brics icc / Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

С начала 2021 года товарооборот между Москвой и странами БРИКС вырос на 27,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и достиг 42,1 миллиарда долларов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Торговля Москвы со странами блока достаточно сбалансированная — на экспорт в страны БРИКС приходится около 20 миллиардов долларов, на импорт — порядка 22 миллиардов долларов, — отметил заммэра.

Он напомнил, что странами-участницами БРИКС являются Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, самый большой интерес в структуре товарооборота Москвы и БРИКС представляет несырьевой неэнергетический экспорт.

В центре поддержки экспорта «Моспром» уточнили, что в 2021 году такой экспорт из Москвы в Китай составил 1,11 миллиарда долларов. В Индию — 340,13 миллиона, в Бразилию — 20,45 миллиона и 27,38 миллиона — в ЮАР.

В целом несырьевой неэнергетический экспорт Москвы увеличился за 2021 год на 32 процента — до 20,13 миллиарда долларов. Лидером поставок является промышленная продукция. Об этом Владимир Ефимов рассказал ранее.

По его словам, на долю города приходится в настоящее время 16,6 процента от всего экспорта России. Он отметил, что столичную продукцию закупают в 180 странах мира. Основными импортерами являются Казахстан, США, Белоруссия и ФРГ. На них приходится свыше 35 процентов от всех поставок Москвы.