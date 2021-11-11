Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Аварийную посадку совершил вертолет Ми-8 в Красноярском крае

Михаил Алимов

Происшествия
Аварийную посадку совершил вертолет Ми-8 в Красноярском крае
Фото: ГСУ СК России

На севере Красноярского края вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку. Погибших нет. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщили в региональном главке МЧС.

— Ми-8 совершил аварийную посадку. В экипаже три человека, они живы, — передает сообщение ТАСС.

24 сентября вертолет санитарной авиации, направлявшийся по маршруту Можга — Ижевск, совершил жесткую аварийную посадку. После инцидента региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба».

В четверг, 23 сентября, вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку на Камчатке в районе горы Острой. Он выполнял учебно-тренировочный полет.

27 сентября частный вертолет Sud-Aviation Gazelle совершил жесткую посадку в Елизовском районе Камчатского края. В момент посадки под шасси воздушного судна ушел грунт, в результате вертолет опрокинулся на бок. На борту находился один член экипажа, он не пострадал.

Читайте также:
Ми-8Красноярский крайаварийная посадка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сериалы с «девиациями» нельзя, а похабень про ментовские войны можно?

Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трагедия и фарс Саакашвили

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Удовольствий полная корзина

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Высокая цена потепления

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Черном море — «черные дыры»

Юлий Гусман
Юлий Гусман

Пусть расцветают сто цветов

Все мнения
О проекте