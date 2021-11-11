Мурашко заявил, что более половины пожилых россиян привились от коронавируса
Чуть более половины пожилых граждан РФ вакцинированы от коронавируса, но каждый второй человек старшего возраста до сих пор подвержен риску. Об этом в четверг, 11 ноября, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
— В условиях пандемии важно напомнить, что именно люди старшего возраста являются главной группой риска течения и развития осложнений при COVID-19. На данный момент чуть больше половины людей старшего возраста прошли вакцинацию, это означает, что все еще каждый второй пожилой гражданин нашей страны рискует своей жизнью, потому что пока не прошел вакцинацию, — передает его слова ТАСС.
Накануне Мурашко сообщил, что 4,5 миллиона граждан в стране уже ревакцинировались от COVID-19. Он также рассказал, что нынешняя волна пандемии коронавируса распространяется быстрее предыдущих. Глава Минздрава отметил, что для обеспечения высокого уровня антител требуется в том числе и ревакцинация.
9 ноября Мурашко заявил, что в России удалось переломить ситуацию с COVID-19 за счет нерабочих дней. По словам министра, на прошлой неделе замедлился прирост числа пациентов, которые находятся под наблюдением медиков.
Масштабная вакцинация от коронавируса в РФ началась в январе 2021 года. По данным на 5 ноября, в России первым компонентом вакцины привились 60 004 358 человек, полностью прошли вакцинацию 57 256 745 человек.