Мурашко заявил, что более половины пожилых россиян привились от коронавируса

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Чуть более половины пожилых граждан РФ вакцинированы от коронавируса, но каждый второй человек старшего возраста до сих пор подвержен риску. Об этом в четверг, 11 ноября, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

— В условиях пандемии важно напомнить, что именно люди старшего возраста являются главной группой риска течения и развития осложнений при COVID-19. На данный момент чуть больше половины людей старшего возраста прошли вакцинацию, это означает, что все еще каждый второй пожилой гражданин нашей страны рискует своей жизнью, потому что пока не прошел вакцинацию, — передает его слова ТАСС.

Накануне Мурашко сообщил, что 4,5 миллиона граждан в стране уже ревакцинировались от COVID-19. Он также рассказал, что нынешняя волна пандемии коронавируса распространяется быстрее предыдущих. Глава Минздрава отметил, что для обеспечения высокого уровня антител требуется в том числе и ревакцинация.

9 ноября Мурашко заявил, что в России удалось переломить ситуацию с COVID-19 за счет нерабочих дней. По словам министра, на прошлой неделе замедлился прирост числа пациентов, которые находятся под наблюдением медиков.

Масштабная вакцинация от коронавируса в РФ началась в январе 2021 года. По данным на 5 ноября, в России первым компонентом вакцины привились 60 004 358 человек, полностью прошли вакцинацию 57 256 745 человек.