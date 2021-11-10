Мурашко назвал количество россиян, прошедших ревакцинацию от коронавируса

Фото: Пресс-служба Госдумы

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, сколько жителей России уже прошли повторную вакцинацию от коронавируса. Об этом он сообщил в среду, 10 ноября, на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

— Хочу отметить, что 4,5 миллиона граждан уже воспользовались этой возможностью, и повторная вакцинация сегодня уже идет, — заявил Мурашко.

Он также рассказал, что нынешняя волна пандемии коронавируса распространяется быстрее предыдущих. Глава Минздрава отметил, что для обеспечения высокого уровня антител требуется в том числе и ревакцинация.

Специалисты отмечают, что третья волна COVID-19 плавно перешла в четвертую. Ситуацию с коронавирусом усугубило и появление «дельта»-штамма вируса, передает РИА Новости.

9 ноября Мурашко заявил, что в России удалось переломить ситуацию с COVID-19 за счет нерабочих дней. По словам министра, на прошлой неделе замедлился прирост числа пациентов, которые находятся под наблюдением медиков.

Масштабная вакцинация от коронавируса в РФ началась в январе 2021 года. По данным на 5 ноября, в России первым компонентом вакцины привились 60 004 358 человек, полностью прошли вакцинацию 57 256 745 человек.

В России завершился период нерабочих дней, объявленный в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Большая часть ограничений в Москве и регионах была отменена, однако говорить о том, что эпидемия закончилась, пока рано, считают врачи. О том, как сделать борьбу с вирусом успешной и насколько поможет в этом деле масштабная вакцинация, в интервью «Вечерней Москве» рассказал микробиолог, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.