Лжеюристы похитили более 10 миллионов рублей у своих клиентов в Москве

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Россия, Москва, Лялин переулок Карта всех событий

В Москве полиция задержала шесть человек, которые под видом оказания юридических услуг похищали деньги. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, аферисты выдавали себя за профессиональных юристов и предлагали соответствующие услуги. Своих клиентов они приглашали для заключения договоров в офис в Лялином переулке. Злоумышленники получали предоплату и переставали выходить на связь. Таким образом доверившиеся им люди не получали никакой правовой помощи.

Спустя некоторое время полиция выявила преступную схему и задержала мошенников.

— От незаконных действий аферистов пострадало более 50 граждан, большинство из которых — пенсионеры. Причиненный ущерб превысил десять миллионов рублей, — заключила Волк.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

До этого сообщалось о сотрудниках частной юридической фирмы, которые обворовывали своих клиентов, обещая им помощь. В рекламе своей конторы они использовали символику органов власти, надеясь таким образом убедить клиентов в своей благонадежности. После того как клиенты переводили деньги, злоумышленники переставали выходить на связь. Спустя некоторое время правоохранители выявили преступную схему и задержали ее участников. Выяснилось, что никто из них не имел юридического образования. От рук лжеюристов пострадали более 100 человек.