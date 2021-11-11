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Андрей Бочкарев: Более восьми тысяч человек переселят по реновации в районе Щукино

Евгений Белоусов

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев: Более восьми тысяч человек переселят по реновации в районе Щукино
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Россия, Москва, Авиационная улица, 61к2 Карта всех событий

В рамках программы реновации в районе Щукино в Северо-Западном административном округе Москвы переселят 8,1 тысячи человек. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, переселят жителей сорока двух устаревших домов. До 2024 года в районе расселят пять домов, в которых проживают 1200 жителей. Первый стартовый дом для переселения построили на Новощукинской улице, а переезды в новостройку начались уже в сентябре. Переселят жителей соседних домов по адресам Авиационная улица, 61/2, и Новощукинская улица, 6.

— В стартовый дом на Новощукинской улице переселяются жители двух соседних пятиэтажек. Из общего числа семей, проживающих в этих домах, на сегодняшний день 94 процента уже дали свое согласие на переезд в новые равнозначные квартиры с отделкой под ключ, — отметил Бочкарев.

Помимо уже построенного дома, в районе подобраны еще четыре стартовые площадки, уточнил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— Подобранные площадки позволят переселить более трех тысяч человек. Сейчас на площадках ведется организация конкурсных процедур и разработка градостроительной и проектной документации, — уточнил Левкин.

Кроме того, активное участие в расселении принимает концерн «КРОСТ», который предоставит 20 процентов площадей нового ЖК бизнес-класса для расселения жителей пятиэтажек.

Также 11 ноября Бочкарев сообщил, что на западе Москвы начался основной этап строительства электродепо «Аминьевское», которое будет предназначено для обслуживания Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

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