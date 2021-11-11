Андрей Бочкарев: Около 100 социальных объектов планируется ввести в ТиНАО в ближайшие три года

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Около 100 объектов инфраструктуры социального назначения планируют построить в Новой Москве в ближайшие три года. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В число новых построек войдут 52 детских сада, 41 школа и шесть объектов здравоохранения.

Глава Стройкомплекса уточнил, что количество новых социальных объектов, которые появятся в ТиНАО до 2024 года, сопоставимо с количеством построек, возведенных там за последние девять лет.

— В ТиНАО с момента присоединения 1 июля 2012 года ввели 30 школ на 25 399 учащихся и 64 детских сада на 13 905 мест. Также ввели 15 объектов здравоохранения. За три года предстоит построить еще столько же, — уточнил заммэра.

Как рассказал глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, в школах ТиНАО все обустроено таким образом, чтобы ученики и преподаватели находились в максимально комфортных условиях.

Кроме того, по словам Жидкина, будущие поликлиники и станции скорой помощи в Москве позволят значительно улучшить качество медицинских услуг в столице.

За счет средств Адресной инвестиционной программы (АИП) в Москве планируется построить 45 объектов здравоохранения в 2022–2024 годах. Об этом Бочкарев рассказал 9 ноября.

Также недавно он сообщил, что за прошедшие десять месяцев 2021 года в Москве ввели в эксплуатацию 68 новых социальных объектов.