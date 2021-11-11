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Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП Елены Сафоновой

Михаил Алимов

Общество
Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП Елены Сафоновой
Фото: vk/elenasafonovaof

Состояние попавшей в ДТП актрисы Елены Сафоновой оценивается как среднетяжелое. Об этом в четверг, 11 октября, сообщили в НИИ имени Склифосовского.

— (Состояние) средней тяжести, — рассказали ТАСС в медучреждении.

Днем 10 ноября три автомобиля столкнулись в районе дома 44 на проспекте Мира. В аварии пострадала 65-летняя актриса Елена Сафонова. Она была за рулем автомобиля Hyundai. После аварии ее госпитализировали с переломами ребер и другими травмами. Помимо Сафоновой, в больницу доставлен еще один пострадавший в аварии.

Момент аварии попал на запись видеорегистратора. Судя по опубликованным кадрам, ДТП спровоцировал водитель BMW, который пересек двойную сплошную линию и выехал на встречную полосу. Выяснилось, что за рулем автомобиля BMW находилась 21-летняя Маргарита Рафальская. За автомобилем, которым она управляла, числятся 70 неоплаченных штрафов.

Елена Сафонова родилась в 1956 году в Санкт-Петербурге. Широкую известность ей принес советский фильм «Зимняя вишня» (1985 год). Также она известна по ролям в картинах «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Ветер с востока», «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» и другим кинопроектам.

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