Школу на 1100 мест и три детских сада планируют построить в Мытищах

Школьники Сергей Хавченко (слева) и Владислав Казарцев на занятии по астрономии в Московском дворце пионеров / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Общеобразовательная школа на 1100 мест будет возведена в Мытищах к 2024 году, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Как рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, в соответствии с выданным Мособлархитектурой градостроительным планом по первому Рупасовскому переулку будет построена школа площадью около 17 тысяч квадратных метров.

В настоящий момент ведутся работы по проектированию объекта.

В городском округе Мытищи также в ближайшие три года будут сданы три детских сада. Сад из двух корпусов, рассчитанный на 510 человек, построят в поселке Нагорное, два сада поменьше появятся на улице Колпакова в самих Мытищах и неподалеку от деревни Погорелки.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что около 100 социальных объектов планируется ввести в ТиНАО в ближайшие три года. Глава Стройкомплекса уточнил, что количество новых социальных объектов, которые появятся в ТиНАО до 2024 года, сопоставимо с количеством построек, возведенных там за последние девять лет.