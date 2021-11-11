Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин рассказал о проведении усиленной дезинфекции в метро

Полина Долганова

Город
Сергей Собянин рассказал о проведении усиленной дезинфекции в метро
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 11 ноября, осмотрел ход дезинфицирующих работ в вагонах метро в электродепо «Солнцево».

По его словам, последние полтора года общественный транспорт в столице не снижает темпы работы. В связи с этим во всем подвижном составе необходимо регулярно проводить санитарную обработку.

Глава города также напомнил горожанам, что соблюдать масочный режим во время поездок в транспорте крайне важно.

— Я прошу неукоснительно соблюдать график обработки и следить за соблюдением требований пассажирами масочного режима на наземном общественном транспорте, метрополитене, и надо следить, что происходит в пригородных электричках, — цитирует мэра агентство городских новостей «Москва».

Первый заместитель начальника Московского метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов в свою очередь рассказал, что каждый день дезинфекция проводится в шести тысячах вагонов метро.

Он подытожил, что каждые два часа также дезинфицируются пассажирские вагоны и поручни эскалаторов.

Более 16 тысяч раз москвичи нарушили масочный режим в общественном транспорте в период нерабочих дней — с 28 октября по 7 ноября. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок» со ссылкой на его руководителя Владислава Султанова.

Читайте также:
очисткаМетроСергей Собянин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сериалы с «девиациями» нельзя, а похабень про ментовские войны можно?

Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трагедия и фарс Саакашвили

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Удовольствий полная корзина

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Высокая цена потепления

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Черном море — «черные дыры»

Юлий Гусман
Юлий Гусман

Пусть расцветают сто цветов

Все мнения
О проекте