Сергей Собянин рассказал о проведении усиленной дезинфекции в метро

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Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 11 ноября, осмотрел ход дезинфицирующих работ в вагонах метро в электродепо «Солнцево».

По его словам, последние полтора года общественный транспорт в столице не снижает темпы работы. В связи с этим во всем подвижном составе необходимо регулярно проводить санитарную обработку.

Глава города также напомнил горожанам, что соблюдать масочный режим во время поездок в транспорте крайне важно.

— Я прошу неукоснительно соблюдать график обработки и следить за соблюдением требований пассажирами масочного режима на наземном общественном транспорте, метрополитене, и надо следить, что происходит в пригородных электричках, — цитирует мэра агентство городских новостей «Москва».

Первый заместитель начальника Московского метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов в свою очередь рассказал, что каждый день дезинфекция проводится в шести тысячах вагонов метро.

Он подытожил, что каждые два часа также дезинфицируются пассажирские вагоны и поручни эскалаторов.

Более 16 тысяч раз москвичи нарушили масочный режим в общественном транспорте в период нерабочих дней — с 28 октября по 7 ноября. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок» со ссылкой на его руководителя Владислава Султанова.