Более 16 тысяч москвичей нарушили масочный режим в транспорте в нерабочие дни

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Более 16 тысяч раз москвичи нарушили масочный режим в общественном транспорте в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок» со ссылкой на его руководителя Владислава Султанова.

— В период с 28 октября по 7 ноября инспекторы выявили более 16 тысяч нарушителей, — говорится в сообщении.

Султанов уточнил, что проверки соблюдения масочного режима будут продолжаться и по окончании нерабочих дней, передает агентство городских новостей «Москва».

В понедельник, 8 ноября, в России закончились нерабочие дни, однако в некоторых регионах они будут продлены, а в других — продолжат действовать различные ограничения. «Вечерняя Москва» выяснила, какие меры останутся в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и других регионах.

О том, что в Москве после 7 ноября не будут продлевать нерабочие дни, мэр сообщил на открытии Эндоскопического цента ГКБ имени Буянова. По его словам, динамика заболеваемости COVID-19 в городе стабилизировалась. Собянин уточнил, что по-прежнему сохраняется требование о домашнем режиме для москвичей старшего возраста и об удаленке для 30 процентов штата компаний.

Нерабочими в Москве были объявлены дни с 28 октября по 7 ноября. На этот период была приостановлена работа всех предприятий и организаций, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.