Женщина стала жертвой ограбления после свидания с незнакомцем в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, метро Таганская Карта всех событий

Полиция в Москве задержала 25-летнего парня, который ограбил незнакомую девушку после свидания. Об этом в четверг, 11 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного УВД по ЮВАО.

По данным ведомства, 36-летняя женщина познакомилась с подозреваемым в кафе рядом со станцией метро «Таганская». Там они отдыхали и выпивали алкоголь. Под конец вечера злоумышленник предложил сопроводить свою новую знакомую домой. Уже у подъезда он толкнул свою жертву, ударил по голове и похитил смартфон стоимостью 25 тысяч рублей.

Спустя некоторое время полиция задержала нападавшего.

— Им оказался 25-летний приезжий без определенного места жительства в Москве, который в содеянном сознался. Похищенное имущество злоумышленник сбыл, денежными средствами распорядился по своему усмотрению, — рассказали в пресс-службе.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

До этого сообщалось, что на станции метро «Верхние Лихоборы» женщина ограбила потерявшего сознание мужчину. Видео инцидента попало в Сеть. На кадрах видно, как на полу ничком лежит мужчина. К нему подходит сотрудница метрополитена. Понимая, что он без сознания, она уходит за помощью. В этот момент к мужчине приближается пассажирка. Думая, что ее никто не видит, она достает из кармана мужчины телефон и уходит.