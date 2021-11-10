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Пассажирка московского метро обокрала умирающего человека. Видео

Илья Ашуров

Происшествия
Пассажирка московского метро обокрала умирающего человека. Видео
Фото: Скриншот видео
Россия, Москва, Люблинско-Дмитровская линия, метро Верхние Лихоборы Карта всех событий

На одной из станций московского метро женщина ограбила потерявшего сознание мужчину. Видео инцидента попало в Сеть.

На кадрах видно, как на полу ничком лежит мужчина. К нему подходит сотрудница метрополитена. Понимая, что он без сознания, она уходит за помощью. В этот момент к мужчине приближается пассажирка. Думая, что ее никто не видит, она достает из кармана мужчины телефон и уходит.

По данным Telegram-канала Baza, инцидент произошел на станции «Верхние Лихоборы». Подозреваемую в краже уже задержали, в отношении нее возбудили уголовное дело.

Видео: Telegram / Москва с огоньком

9 ноября стало известно, что полиция задержала молодую девушку, которая подозревается в ограблении пассажирки столичного метро. Задержанной оказалась 21-летняя безработная жительница Подмосковья. В вагоне метро она выхватила у 17-летней пассажирки сумку, после чего поспешила скрыться. Сумма материального ущерба оценивается примерно в 14 тысяч рублей. В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Момент ограбления попал на запись камеры видеонаблюдения.

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