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Наталья Починок прокомментировала свое увольнение с поста ректора РГСУ

Евгений Белоусов

Общество
Наталья Починок прокомментировала свое увольнение с поста ректора РГСУ
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Наталья Починок, возглавлявшая Российский государственный социальный университет (РГСУ) с 2014 года, 11 ноября прокомментировала в Facebook свое увольнение с должности ректора.

— 25 ноября РГСУ отмечает 30 лет со дня основания, четверть этого периода я руковожу университетом, а более двадцати лет в моей жизни не было ни дня, чтобы развитие вуза, качество его выпускников, авторитет профессоров и всей команды не был бы в моей голове, — пишет Починок.

По ее словам, в новое десятилетие вуз войдет уже без нее. Но как председатель комиссии по социальной политике, Починок теперь сосредоточится на работе в Общественной палате России и будет помогать отечественному высшему образованию. Она также пожелала всем студентам, аспирантам, сотрудникам и преподавателям РГСУ успехов.

Накануне Починок была уволена по собственному желанию. Информацию об этом подтвердил проректор по безопасности РГСУ Андрей Хамров.

В августе стало известно, что Минобрнауки временно отстранило Наталью Починок от должности ректора РГСУ. Отстранение действовало с 30 июля по 6 сентября. Как следует из документа, основанием для отстранения стали статьи ТК РФ об отстранении от работы, предоставление сведений о доходах (часть 7 статьи 8 ФЗ «О противодействии коррупции»), а также приказ Минобрнауки о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей в организациях Минобрнауки (пункт 16 приказа).

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